Литовец Жала, выигравший первый этап «Дакара»: тоже думал, что это какая-то ошибка!

Литовский гонщик Вайдотас Жала признался, что и сам был приятно удивлён победой на стартовом спецучастке ралли-марафона «Дакар»-2020 в зачёте внедорожников.



«Это сюрприз, я такого не ожидал. Тоже думал, что наше первое место — какая-то ошибка! Это было моей первой реакцией. Такого не должно было произойти! Мы просто ехали, стараясь не допускать ошибок. Ощущения от машины были очень приятными, с таким автомобилем мы можем ехать как сумасшедшие. Не знаю, что сказать, нужно это переварить! Спецучасток был непростым. Наше главное преимущество: мы избежали проколов. Повезло: на финише одно из колёс начало терять давление», — заявил Жала в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.

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