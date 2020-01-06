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Ямамото: гонки в IndyCar? Точно нет, у меня есть семья

Ямамото: гонки в IndyCar? Точно нет, у меня есть семья
Авто / Формула-Е/WEC/Америка/Прочее 0

Японский гонщик Наоки Ямамото признался, что не стал бы выступать в IndyCar из-за высокого риска для жизни.

«Я совершенно не против того, чтобы поучаствовать в тестах, но гонки в IndyCar мне совершенно неинтересны. Да, это весьма конкурентная серия с сильными пилотами. Этот чемпионат уступает по уровню только Формуле-1.

Но там очень опасно выступать. Участие в гонках на дорожных и городских трассах мне, думаю, понравилось бы. Но на овалах — точно нет, это чересчур опасно. В конце концов, у меня есть семья», — приводит слова Наоки Ямамото Speed Week.

Напомним, Ямамото дебютировал за рулём болида Формулы-1 на Гран-при Японии, где поучаствовал в пятничной тренировке. Ямамото — двукратный чемпион японской Супер Формулы.

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