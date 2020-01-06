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Бинотто рассказал, как уладили конфликт после аварии Леклера и Феттеля в Бразилии

Бинотто рассказал, как уладили конфликт после аварии Леклера и Феттеля в Бразилии
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал об общении с Шарлем Леклером и Себастьяном Феттелем после Гран-при Бразилии. Напомним, на этапе Формулы-1 на «Интерлагосе» пилоты «Феррари» столкнулись и оставили команду без очков.

«Я очень доволен тем, насколько высок у нас командный дух. Мы едины, не исключая гонщиков, несмотря на некоторые инсинуации.

Пример? Во вторник, после инцидента на Гран-при Бразилии, у меня зазвонил телефон, и имена Себа и Шарля вместе появились на экране. Они пообщались сперва, прояснили ситуацию, а затем позвонили мне, чтобы устроить трёхстороннюю связь. Это был не просто жест, а настоящее свидетельство командного духа», — цитирует Бинотто F1i.

В сезоне-2019 Леклер обошёл Феттеля на 24 очка и стал четвёртым в личном зачёте, а немец занял пятое место.

Бинотто оценил преимущество мотора «Феррари» над «Мерседесом» в 20 л. с.
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