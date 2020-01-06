Чемпионская команда Формулы-Е уволила сотрудника за расизм
Команда DS Techeetah, действующий чемпион Формулы-Е в обоих зачётах, уволила одного из своих сотрудников, обвинив его в «расизме, мракобесии и ненависти», после того как тот позволил себе резкие высказывания в соцсетях. Имя провинившегося сотрудника не называется.
«Мы команда с китайскими собственниками, наш руководитель из Австралии, а пилоты — из Франции и Португалии. У нас работают сотрудники десяти разных национальностей. В этом сезоне мы выступаем в 12 разных странах. Наш успех основан на талантах наших сотрудников, которые успешно работают вместе, сохраняя при этом уважение к другим культурам и национальностям. Вот почему мы нетерпимы к любому проявлению расизма, мракобесия и ненависти», — сказано в сообщении пресс-службы команды.
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