Хэмилтон признал наличие «фундаментальных» проблем с машиной «Мерседеса» в 2019-м
Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отметил, что в сезоне-2019 команде удалось прибавить в сравнении с 2018 годом, но добавил, что некоторые фундаментальные проблемы так и не решены.
«Машина стала лучше, чем была в прошлом сезоне. Многое из того, о чём просил я на брифингах у инженеров, было поставлено на автомобиль в 2019-м. Но некоторые фундаментальные вещи так и не стали идеальными.
К примеру, езда по кочковатой трассе. Если посмотреть онборд с машины Феттеля, он проходит кочки гораздо спокойнее. А наша машина так сильно скачет, что мне едва удаётся увидеть поворот», — приводит слова Хэмилтона Auto Motor und Sport.
В 2019 году 34-летний Хэмилтон выиграл 11 гонок из 21 и в шестой раз стал чемпионом мира.
Хэмилтон посетовал на неоправданно завышенную стоимость участия в младших сериях
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