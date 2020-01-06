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Видеодневник «КАМАЗ-мастера»: комментарии гонщиков и «дедовщина» от Мардеева. Видео

Видеодневник «КАМАЗ-мастера»: комментарии гонщиков и «дедовщина» от Мардеева. Видео
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Команда «КАМАЗ-мастер», выступающая в ралли-рейде «Дакар» в зачёте грузовиков, опубликовала видеоотчёт, посвящённый первому соревновательному дню гонки 2020 года, стартовавшей вчера, 5 января. Напомним, лучшее время на первом спецучастке показал Антон Шибалов, а его товарищи по команде Дмитрий Сотников, Андрей Каргинов и Эдуард Николаев стали 4-м, 7-м и 10-м соответственно.

Если у вас не отображается видеоролик, его можно посмотреть в официальном YouTube-канале команды «КАМАЗ-мастер».

После этапа Сотников рассказал, что на дистанции спецучастка было слишком много камней, Каргинов сообщил, что незадолго до финиша на его машине лопнуло колесо, а Николаев посетовал на технические проблемы.

Шибалов: думаю, все участники «Дакара» сегодня попотели
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