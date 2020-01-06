Бранч из Ботсваны выиграл второй этап «Дакара» в зачёте мотоциклов

Мотогонщик Росс Бранч, представляющий Ботсвану, показал лучшее время на втором спецучастке «Дакара» 2020 года. Вторым с отставанием в 1 минуту 24 секунды финишировал британец Сэм Сандерленд, вышедший в лидеры общего зачёта, а замкнул тройку чилиец Пабло Кинтанилья. Австралиец Тоби Прайс, выигравший первый спецучасток, уступил победителю более 10 минут и потерял лидерство.

«Дакар-2020». Мотоциклы. Второй СУ

1. Росс Бранч (KTM) — 3:39.10

2. Сэм Сандерленд (KTM) — +1.24

3. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +2.21

4. Кевин Бенавидес (Honda) — +3.40

5. Лусиано Бенавидес (KTM) — +3.44

6. Хоан Барреда Борт (Honda) — +4.57

«Дакар-2020». Мотоциклы. Общий зачёт

1. Сэм Сандерленд (KTM) — 7:05.22

2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +1.18

3. Кевин Бенавидес (Honda) — +1.32

4. Маттиас Валькнер (KTM) — +2.00

5. Рикки Брабек (Honda) — +4.11

6. Росс Бранч (KTM) — +4.19.