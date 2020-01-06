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Бранч из Ботсваны выиграл второй этап «Дакара» в зачёте мотоциклов

Бранч из Ботсваны выиграл второй этап «Дакара» в зачёте мотоциклов
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Мотогонщик Росс Бранч, представляющий Ботсвану, показал лучшее время на втором спецучастке «Дакара» 2020 года. Вторым с отставанием в 1 минуту 24 секунды финишировал британец Сэм Сандерленд, вышедший в лидеры общего зачёта, а замкнул тройку чилиец Пабло Кинтанилья. Австралиец Тоби Прайс, выигравший первый спецучасток, уступил победителю более 10 минут и потерял лидерство.

«Дакар-2020». Мотоциклы. Второй СУ

1. Росс Бранч (KTM) — 3:39.10
2. Сэм Сандерленд (KTM) — +1.24
3. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +2.21
4. Кевин Бенавидес (Honda) — +3.40
5. Лусиано Бенавидес (KTM) — +3.44
6. Хоан Барреда Борт (Honda) — +4.57

«Дакар-2020». Мотоциклы. Общий зачёт

1. Сэм Сандерленд (KTM) — 7:05.22
2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +1.18
3. Кевин Бенавидес (Honda) — +1.32
4. Маттиас Валькнер (KTM) — +2.00
5. Рикки Брабек (Honda) — +4.11
6. Росс Бранч (KTM) — +4.19.

Дакар 2020. Этап 2, Эль-Ваджх - Неом
Мотоциклы (СУ - 367 км)
06 января 2020, понедельник. 07:45 МСК
Идёт
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