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«КАМАЗ-мастер» отдал лидерство Вязовичу из «МАЗа» по итогам двух дней «Дакара»

«КАМАЗ-мастер» отдал лидерство Вязовичу из «МАЗа» по итогам двух дней «Дакара»
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Белорус Сергей Вязович, выступающий в зачёте грузовиков, показал лучший результат на втором спецучастке «Дакара» и вышел в лидеры общего зачёта. Также в тройку попали россияне Дмитрий Сотников и Андрей Каргинов из команды «КАМАЗ-мастер». Пятым стал Эдуард Николаев, а замкнул шестёрку Антон Шибалов, выигравший первый спецучасток.

«Дакар-2020». Грузовики. Второй СУ

1. Сергей Вязович (МАЗ) — 3:47.44
2. Дмитрий Сотников (КамАЗ) — +1.46
3. Андрей Каргинов (КамАЗ) — +2.07
4. Мартин Мацик (Ивеко) — +10.47
5. Эдуард Николаев (КамАЗ) — +10.52
6. Антон Шибалов (КамАЗ) — +15.15

«Дакар-2020». Грузовики. Общий зачёт

1. Сергей Вязович (МАЗ) — 7:29.52
2. Дмитрий Сотников (КамАЗ) — +4.20
3. Андрей Каргинов (КамАЗ) — +7.12
4. Антон Шибалов (КамАЗ) — +13.42
5. Мартин Мацик (Ивеко) — +14.06
6. Эдуард Николаев (КамАЗ) — +20.43.

Дакар 2020. Этап 2, Эль-Ваджх - Неом
Грузовики (СУ - 367 км)
06 января 2020, понедельник. 10:07 МСК
Идёт
1
Сергей Вязович
MAZ
03:47:44
2
Дмитрий Сотников
KAMAZ
+1:46
3
Андрей Каргинов
KAMAZ
+2:07
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