«КАМАЗ-мастер» отдал лидерство Вязовичу из «МАЗа» по итогам двух дней «Дакара»

Белорус Сергей Вязович, выступающий в зачёте грузовиков, показал лучший результат на втором спецучастке «Дакара» и вышел в лидеры общего зачёта. Также в тройку попали россияне Дмитрий Сотников и Андрей Каргинов из команды «КАМАЗ-мастер». Пятым стал Эдуард Николаев, а замкнул шестёрку Антон Шибалов, выигравший первый спецучасток.

«Дакар-2020». Грузовики. Второй СУ

1. Сергей Вязович (МАЗ) — 3:47.44

2. Дмитрий Сотников (КамАЗ) — +1.46

3. Андрей Каргинов (КамАЗ) — +2.07

4. Мартин Мацик (Ивеко) — +10.47

5. Эдуард Николаев (КамАЗ) — +10.52

6. Антон Шибалов (КамАЗ) — +15.15

«Дакар-2020». Грузовики. Общий зачёт

1. Сергей Вязович (МАЗ) — 7:29.52

2. Дмитрий Сотников (КамАЗ) — +4.20

3. Андрей Каргинов (КамАЗ) — +7.12

4. Антон Шибалов (КамАЗ) — +13.42

5. Мартин Мацик (Ивеко) — +14.06

6. Эдуард Николаев (КамАЗ) — +20.43.