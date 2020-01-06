«КАМАЗ-мастер» отдал лидерство Вязовичу из «МАЗа» по итогам двух дней «Дакара»

Белорус Сергей Вязович, выступающий в зачёте грузовиков, показал лучший результат на втором спецучастке «Дакара» и вышел в лидеры общего зачёта. Также в тройку попали россияне Дмитрий Сотников и Андрей Каргинов из команды «КАМАЗ-мастер». Пятым стал Эдуард Николаев, а замкнул шестёрку Антон Шибалов, выигравший первый спецучасток.
«Дакар-2020». Грузовики. Второй СУ
1. Сергей Вязович (МАЗ) — 3:47.44
2. Дмитрий Сотников (КамАЗ) — +1.46
3. Андрей Каргинов (КамАЗ) — +2.07
4. Мартин Мацик (Ивеко) — +10.47
5. Эдуард Николаев (КамАЗ) — +10.52
6. Антон Шибалов (КамАЗ) — +15.15
«Дакар-2020». Грузовики. Общий зачёт
1. Сергей Вязович (МАЗ) — 7:29.52
2. Дмитрий Сотников (КамАЗ) — +4.20
3. Андрей Каргинов (КамАЗ) — +7.12
4. Антон Шибалов (КамАЗ) — +13.42
5. Мартин Мацик (Ивеко) — +14.06
6. Эдуард Николаев (КамАЗ) — +20.43.
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