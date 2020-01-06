Карякин потерял время из-за проблем с навигацией и перегрева двигателя

Участники российского экипажа Сергей Карякин и Антон Власюк подвели итоги второго этапа ралли-марафона «Дакар»-2020, на котором они заняли восьмое место в зачёте мотовездеходов.



«Были проблемы как с машиной, так и навигацией – немного заблудились. Но в целом, я считаю, проехали нормально. Машина цела, сами целы. Есть что поправить и чему научиться.



Очень непростое было покрытие сегодня: много острых камней. Слава богу, мы не пробили ни одного колеса. Ехали очень аккуратно, но проиграли 16 минут. Кажется, только на навигации мы потеряли больше 12 минут. Но ничего страшного, это только начало гонки. Сегодня не повезло нам, завтра не повезёт соперникам — это нормально», — приводит слова Карякина пресс-служба его команды.



«Больше всего я рад, что мы победили вчерашние проблемы с приводами. Сегодня весь день я получал удовольствие от машины и трассы. На дороге машина ведёт себя изумительно – подвеска настроена отлично. Сравнивали с прошлогодней машиной и удивляемся, насколько большой прогресс был достигнут.

С навигацией да, был сложный момент. В том месте, где мы с первого раза не смогли выйти, уже кружило много участников. И во всей этой суматохе я тоже немного потерялся. Но достаточно быстро мы нашли выход и продолжили борьбу.



Были небольшие проблемы с перегревом двигателя. Не понимаем, почему даже на открытых участках и жёсткой дороге машина перегревается. Приходилось сбрасывать скорость и ехать не на максимальной скорости», — добавил со своей стороны Власюк.