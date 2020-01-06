Николаев: покрутились в каньоне, искали точку

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев рассказал, как для него сложился второй этап ралли-марафона «Дакар», на котором он показал пятый результат. В общем зачёте Николаев теперь занимает шестую позицию.



«Сегодня с машиной всё было отлично. Мы стартовали в миксте, было тяжело. Первые километров 70 приходилось убирать ногу с педали газа: из-за вчерашней потери времени мы „сидели“ в густой пыли стартовавших ранее экипажей, много камней. А во второй части покрутились в каньоне, искали точку. Конечно, эти моменты привели к потере времени. Приедем на бивуак и будем анализировать сегодняшний день. Что касается пилотирования, то с этим всё было в порядке», — приводит слова Николаева пресс-служба «КАМАЗ-мастера».