Николаев: покрутились в каньоне, искали точку
Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев рассказал, как для него сложился второй этап ралли-марафона «Дакар», на котором он показал пятый результат. В общем зачёте Николаев теперь занимает шестую позицию.
«Сегодня с машиной всё было отлично. Мы стартовали в миксте, было тяжело. Первые километров 70 приходилось убирать ногу с педали газа: из-за вчерашней потери времени мы „сидели“ в густой пыли стартовавших ранее экипажей, много камней. А во второй части покрутились в каньоне, искали точку. Конечно, эти моменты привели к потере времени. Приедем на бивуак и будем анализировать сегодняшний день. Что касается пилотирования, то с этим всё было в порядке», — приводит слова Николаева пресс-служба «КАМАЗ-мастера».
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