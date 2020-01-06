Шибалов: когда уже видели финиш, пришлось вернуться назад и проехать ещё раз другим путём

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов рассказал, как для него сложился второй этап ралли-марафона «Дакар», на котором он показал шестой результат. В общем зачёте Шибалов теперь занимает четвёртую позицию.



«На протяжении всего этапа была очень сложная навигация. На 314 км долго не могли найти точку. К сожалению, когда уже видели финиш, пришлось вернуться назад и проехать ещё раз, но другим путём. Хорошо, что нашли данную точку и финишировали. В кабине стараемся соблюсти спокойствие и не мешать работе штурмана. Задача – спокойно найти правильный маршрут и нужную точку. Благодаря тому, что не было суеты и паники, добрались до финиша.

Сегодня особо дюн не было, были песчаные дороги, в основном каменистые русла, много камней и скоростных участков. Если вчера было посложнее в плане пилотирования, то сегодня – в навигации», — приводит слова Шибалова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».