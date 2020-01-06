Экипаж Сотникова заблудился при попытке найти скрытую точку

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников рассказал, как для него сложился второй этап ралли-марафона «Дакар», на котором россиянин показал второй результат. В общем зачёте Сотников теперь занимает вторую позицию.



«Примерно пять последних километров ехали в каком-то русле, следов было очень много. Мне показалось, что видел Вязовича, который уходил направо, и штурман повёл туда же. Приехали, но чувствуем, что что-то не так: в лоб нам ехали два джипа и мотоциклист. Попытались разобраться в ситуации, понимали, что от точки находимся недалеко, и решили вернуться назад, где увидели два наших камаза, едущих в другую сторону. В итоге исправили ошибку, нашли правильный курс.

Проблема в том, что, встав в нужный курс, начали бить привязки, тогда как все ехали навстречу, но мы старались не обращать внимания, понимали, что были в легенде и надо было взять скрытую точку, чей радиус не открывался. Когда её взяли, начали искать дорогу, которая находилась в радиусе 200-300 метров. Забрались повыше в гору и нашли её, поехав к финишу», — приводит слова Сотникова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».