Шмотьев: бензин закончился за 700 метров до заправки

Российский участник зачёта мотовездеходов «Дакара» Алексей Шмотьев рассказал о втором дне гонки, в который он показал 21-й результат.
«Сегодня мы преодолевали 360 километров, и приключений на этом этапе было больше, чем вчера. Из существенных: прикололи колесо, закончился бензин за 700 метров до заправки. Повезло, что нашлись отзывчивые ребята, которые дотянули нас до заправки на тросу.
На протяжении всего спецучастка обгоняли то мы, то нас — и так бывало по два-три раза. Всё из-за того, что случались какие-то неурядицы и каждый экипаж периодически останавливался на трассе. Было очень много пыли.
Если оценивать выступление в целом, я рад, что мы идём гораздо быстрее многих конкурентов, несмотря на мой дебют. Я, как всегда, доволен этапом, испытал гамму эмоций, ощутил прилив адреналина во время прохождения гонки. Всё здорово, интересно и круто! А итог сегодняшнего дня подведу словами своего тренера по теннису: «Хорошо, но нужно лучше», — заявил Шмотьев.
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