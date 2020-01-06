Штурман Доросинского: жалко, что я подвёл наш экипаж и мы оказались в заднице

Штурман Александра Доросинского Олег Уперенко рассказал о сложностях второго этапа ралли-марафона «Дакар». Россияне проиграли 55 минут и теперь занимают 25-е место в легковом зачёте.
«Финальная часть спецучастка была уникальной. Кому-то повезло больше, кому-то — меньше, но огромное число людей блуждало перед финишем — и мы в том числе. Колоссальная потеря по времени. В одном месте в дорожной книге была неточность, связанная с курсом. Нарисовано более-менее, а курс не тот. Но мы всегда полагаемся на курс как основополагающее: нарисовать можно как угодно, а курс — это точные цифры. Когда не два-три человека „блудят“, а, грубо говоря, 100, это о чём-то говорит.
«Блудили» долго. Вроде финиш уже виден, но надо взять ещё две точки, так что все носились друг другу навстречу, совершенно броуновское движение. К тому же мы туда приехали аккурат к апогею. К моему стыду, я тоже в этом участвовал. Очень жалко, что я подвёл наш экипаж и мы оказались в заднице.
Да, умом мы понимаем, что это только второй день «Дакара», и в моём понимании гонка ещё по-настоящему не началась. Но в любом случае хочется каждый день продвигаться всё выше и выше. Однако день был непростым, тем более что и стартовали мы позади нескольких грузовиков, которые в некоторых местах были быстрее, так что сигналить им не хотелось», — рассказал Уперенко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.
- 6 января 2020
-
20:04
-
19:54
-
19:52
-
19:45
-
19:29
-
19:05
-
17:30
-
17:28
-
17:23
-
17:15
-
17:15
-
15:41
-
15:00
-
14:29
-
13:30
-
12:30
-
11:26
-
10:39
-
09:33
-
09:06
-
01:15
-
00:52
-
00:45
-
00:10
-
00:07
- 5 января 2020
-
23:33
-
23:24
-
22:21
-
21:30
-
21:02
-
19:44
-
19:42
-
19:40
-
19:38
-
18:55