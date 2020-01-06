Штурман Доросинского: жалко, что я подвёл наш экипаж и мы оказались в заднице

Штурман Александра Доросинского Олег Уперенко рассказал о сложностях второго этапа ралли-марафона «Дакар». Россияне проиграли 55 минут и теперь занимают 25-е место в легковом зачёте.



«Финальная часть спецучастка была уникальной. Кому-то повезло больше, кому-то — меньше, но огромное число людей блуждало перед финишем — и мы в том числе. Колоссальная потеря по времени. В одном месте в дорожной книге была неточность, связанная с курсом. Нарисовано более-менее, а курс не тот. Но мы всегда полагаемся на курс как основополагающее: нарисовать можно как угодно, а курс — это точные цифры. Когда не два-три человека „блудят“, а, грубо говоря, 100, это о чём-то говорит.



«Блудили» долго. Вроде финиш уже виден, но надо взять ещё две точки, так что все носились друг другу навстречу, совершенно броуновское движение. К тому же мы туда приехали аккурат к апогею. К моему стыду, я тоже в этом участвовал. Очень жалко, что я подвёл наш экипаж и мы оказались в заднице.



Да, умом мы понимаем, что это только второй день «Дакара», и в моём понимании гонка ещё по-настоящему не началась. Но в любом случае хочется каждый день продвигаться всё выше и выше. Однако день был непростым, тем более что и стартовали мы позади нескольких грузовиков, которые в некоторых местах были быстрее, так что сигналить им не хотелось», — рассказал Уперенко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.