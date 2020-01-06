Алонсо объяснил аварию на «Дакаре» тем, что 100 километров ехал вслепую

Испанский гонщик Фернандо Алонсо прокомментировал проблемы, с которыми он столкнулся на втором спецучастке «Дакара».
«С навигацией сегодня не было никаких проблем, но видимость позади соперников была ужасной. Мы проехали вслепую около 100 километров, что и привело к тому, что мы ударились о что-то передним колесом. В конце концов, я доволен, что я здесь и что я продолжаю. Главная цель для меня — финишировать в первом для меня «Дакаре». С точки зрения темпа день был плохим, мы потеряли много времени. Надеемся отыграть часть отставания в ближайшие дни.
Впереди нас ждёт ещё долгий путь, и нам нужно им наслаждаться. Я думаю, что скорость в дальнейшем станет выше, так что я доволен, даже несмотря на сложности, возникшие сегодня. Марк проявил себя идеальным штурманом. Думаю, что мы получили хороший опыт и неплохо повеселились. Мой «Дакар» должен дать мне опыт, и этот день сделал это. Впереди ещё 10 дней», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Дакара».
Посмотреть фото можно в «твиттере» «Дакара».
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