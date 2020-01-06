Вязович: Каргинов остался искать дорогу и проиграл нам всё, что до этого выиграл

Гонщик «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович рассказал, как ему удалось выиграть второй этап ралли-марафона «Дакар-2020».
«Мы сегодня два раза заблудились. Этап выиграли на самом финише. Андрей Каргинов нас в ходе спецучастка догнал и обогнал, но «увёз» прямо. Я сразу развернулся назад, а он остался искать дорогу и проиграл нам всё, что до этого выиграл. Первым сегодня ошибся Антон Шибалов, и мы вышли на первую позицию. Потом в одном месте мы немного ошиблись – после сильного подброса приземлились, сами ударились, и всё… Где теперь правая дорога? Пропустили Шибалова, затем выбрали одну из трёх дорог, приехал Каргинов, мы встали за ним. Но затем Павел Гаранин дважды выручал нас – мы первыми из грузовиков находили точки. Так что сегодня наша победа по большому счёту благодаря штурману», — приводит слова Вязовича G-Energy Team.
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