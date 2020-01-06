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Васильев: на последних десяти километрах серьёзно заблудились, потеряли около 25 минут

Васильев: на последних десяти километрах серьёзно заблудились, потеряли около 25 минут
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Гонщик команды X-raid G-Energy Team Владимир Васильев прокомментировал итоги второго спецучастка «Дакара»-2020. Васильев закончил второй день на 17-й позиции, опустившись в генеральной классификации ралли-марафона на 12-ю строчку.

«Сегодня были песчаные и каменистые дорожки, высохшие речки, дюн вообще не было. Всё было нормально, ехали хорошо. Старались сильно не спешить, чтобы не пробить колёса. Но в конце всё равно пробили одно. По времени шли нормально, обогнали Серрадори и тен Бринке. Но на последних десяти километрах серьёзно заблудились, потеряли около двадцати пяти минут», — приводит слова Владимира Васильева пресс-служба G-Energy Team.

Лидирует в общем зачёте внедорожников Орландо Терранова.

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