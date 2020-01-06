Марко: наша задача — построить болид, который сможет бороться за титул с первых гонок

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мыслями о предстоящем сезоне-2020.
«Хонда» не только сумела выполнить свои обещания, но и превзойти их. Сейчас они почти на равных соревнуются с «Мерседесом» и лишь немного уступают им в квалификациях. Но я уверен, что «Хонде» по силам сделать этот небольшой шаг вперёд, а мы должны со своей стороны построить болид, который сможет бороться за титул с первых гонок. Думаю, что на этот раз мы закончим работу над болидом даже раньше, чем в прошлые сезоны.
Сейчас наш оппонент — «Мерседес», он лучший в Формуле-1. Но Ферстаппен близок к его уровню. «Феррари»? В последней трети сезона мы были впереди. Думаю, что у них уже нет того преимущества по двигателям, что было раньше», — приводит слова Хельмута Марко Auto Bild.
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