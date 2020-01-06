У Петеранселя отвалился руль во время второго спецучастка «Дакара»

Французский гонщик Стефан Петерансель прокомментировал итоги второго спецучастка «Дакара»-2020, который он закончил с 13-м временем.

«Сегодня был странный день. Иногда мы думали, что лидируем в гонке, но потом, несколько километров спустя, мы растеряли наше преимущество. Самая большая ошибка была допущена всего за десять километров до конца гонки, мы просто не смогли найти трассу. В итоге почти десять минут мы просто провели в поисках.



За пять километров до конца у меня возникла техническая проблема: мой руль просто отсоединился, я повернул, но с колёсами ничего не произошло. Это было очень странное чувство, потому что я ехал очень быстро, и мне повезло, что это был прямой участок. Пытаться ехать без руля — это странное чувство», — приводит слова Петеранселя официальный сайт ралли-марафона.