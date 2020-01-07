Видеодневник «КАМАЗ-мастера»: занимательная навигация от Мокеева. Видео

Команда «КАМАЗ-мастер», выступающая в ралли-рейде «Дакар» в зачёте грузовиков, опубликовала видеоотчёт, посвящённый второму соревновательному дню гонки 2020 года, стартовавшей 5 января. Напомним, на втором спецучастке российский коллектив отдал лидерство белорусу Сергею Вязовичу из «МАЗа».

Андрей Мокеев, штурман экипажа Андрея Каргинова, рассказал об особенностях навигации на нынешнем «Дакаре».

«Роудбук, так называемую легенду, дают на старте спецучастка за 15 минут. То есть тебе дают отрезок подготовиться. Знающие люди поймут, о чём я говорю.

В обычной жизни, когда раньше давали роудбук, человек занимался им три, пять, шесть часов. Его давали накануне вечером. Сейчас — за 15 минут. Это вообще ничто. Ты его видишь впервые, хоть он и в цвете, уже по ходу действия», — сказал Мокеев.

Если у вас не отображается видеоролик, его можно посмотреть в официальном YouTube-канале «КАМАЗ-мастера».