Валентино Росси признался, что отклонил предложение «Феррари» в 2006-м

Семикратный чемпион MotoGP итальянец Валентино Росси рассказал, что в 2006 году у него был шанс перейти в Формулу-1. По его словам, «Феррари» предлагала ему контракт, но он отказался.

Выяснилось, что итальянская команда предложила Росси стать тест-пилотом, но его не заинтересовало это предложение, поэтому он решил отказаться.

«Я провёл несколько тестов за «Феррари». Затем мы сели за стол с руководством, которое подготовило масштабный план, чтобы подготовить меня к Формуле-1. Он предусматривал, что мне сперва нужно было сесть за руль более медленной машины. Кроме того, предполагалось, что я стану тест-пилотом. Поэтому я решил отклонить предложение», — приводит слова 40-летнего мотогонщика GrandPX.news.