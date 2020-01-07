Валентино Росси признался, что отклонил предложение «Феррари» в 2006-м
Семикратный чемпион MotoGP итальянец Валентино Росси рассказал, что в 2006 году у него был шанс перейти в Формулу-1. По его словам, «Феррари» предлагала ему контракт, но он отказался.
Выяснилось, что итальянская команда предложила Росси стать тест-пилотом, но его не заинтересовало это предложение, поэтому он решил отказаться.
«Я провёл несколько тестов за «Феррари». Затем мы сели за стол с руководством, которое подготовило масштабный план, чтобы подготовить меня к Формуле-1. Он предусматривал, что мне сперва нужно было сесть за руль более медленной машины. Кроме того, предполагалось, что я стану тест-пилотом. Поэтому я решил отклонить предложение», — приводит слова 40-летнего мотогонщика GrandPX.news.
Появилось новое видео обмена техникой Хэмилтона и Росси
Читайте также
- 7 января 2020
-
10:51
-
09:43
-
09:00
-
00:00
- 6 января 2020
-
22:38
-
21:58
-
20:04
-
19:54
-
19:52
-
19:45
-
19:29
-
19:05
-
17:30
-
17:28
-
17:23
-
17:15
-
17:15
-
15:41
-
15:00
-
14:29
-
13:30
-
12:30
-
11:26
-
10:39
-
09:33
-
09:06
-
01:15
-
00:52
-
00:45
-
00:10
-
00:07
- 5 января 2020
-
23:33
-
23:24
-
22:21
-
21:30
Партнерский контент