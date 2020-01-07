Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Машина Сотникова из «КАМАЗ-мастера» получила повреждения на «Дакаре»-2020

Машина Сотникова из «КАМАЗ-мастера» получила повреждения на «Дакаре»-2020
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Один из экипажей команды «КАМАЗ-мастер», принимающей участие в ралли-рейде «Дакар» 2020 года, в третий день соревнования столкнулся с проблемами. В коллективе сообщили, что повреждения получила машина Дмитрия Сотникова.

«На 60-м километре СУ Неом-Неом экипаж Дмитрия Сотникова после обгона в русле высохшей реки в сильной пыли возвращался на трассу, пересекая песчаный бруствер дороги, в котором оказался занесённый песком большой невидимый камень. Камень повредил балку переднего моста и картер раздаточной коробки. Образовались два больших отверстия, из которых вытекает масло. Экипаж пытается устранить повреждения и продолжить движение», — сказано в сообщении пресс-службы команды.

Напомним, по итогам двух дней в зачёте грузовиков лидирует белорус Дмитрий Вязович из «МАЗа».

«Салават Юлаев» — «Йокерит»: стали известны составы команд
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020