Машина Сотникова из «КАМАЗ-мастера» получила повреждения на «Дакаре»-2020

Один из экипажей команды «КАМАЗ-мастер», принимающей участие в ралли-рейде «Дакар» 2020 года, в третий день соревнования столкнулся с проблемами. В коллективе сообщили, что повреждения получила машина Дмитрия Сотникова.
«На 60-м километре СУ Неом-Неом экипаж Дмитрия Сотникова после обгона в русле высохшей реки в сильной пыли возвращался на трассу, пересекая песчаный бруствер дороги, в котором оказался занесённый песком большой невидимый камень. Камень повредил балку переднего моста и картер раздаточной коробки. Образовались два больших отверстия, из которых вытекает масло. Экипаж пытается устранить повреждения и продолжить движение», — сказано в сообщении пресс-службы команды.
Напомним, по итогам двух дней в зачёте грузовиков лидирует белорус Дмитрий Вязович из «МАЗа».
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