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Ферстаппен продлил контракт с «Ред Булл» до 2023-го

Ферстаппен продлил контракт с «Ред Булл» до 2023-го
Авто / Формула-1 0

В «Ред Булл» сообщили, что 22-летний голландский гонщик Макс Ферстаппен будет выступать за команду как минимум до сезона-2023.

Ферстаппен пришёл в Формулу-1 в сезоне-2015, когда ему было 15 лет. Карьеру в Ф-1 он начал в коллективе «Торо Россо», младшей команде австрийской компании. С Гран-при Испании 2016 года голландский пилот выступает за «Ред Булл», после того как было принято решение поменять его местами с россиянином Даниилом Квятом.

В составе «Ред Булл» Ферстаппен одержал восемь побед, 31 раз попал на подиум, дважды стартовал с поула и семь раз показывал быстрейший круг в гонке. Всего на его счету 948 очков. В сезоне-2020 напарником голландца, как и во второй половине 2019 года, будет представитель Таиланда Александер Албон.

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