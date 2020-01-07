Ферстаппен продлил контракт с «Ред Булл» до 2023-го
В «Ред Булл» сообщили, что 22-летний голландский гонщик Макс Ферстаппен будет выступать за команду как минимум до сезона-2023.
Ферстаппен пришёл в Формулу-1 в сезоне-2015, когда ему было 15 лет. Карьеру в Ф-1 он начал в коллективе «Торо Россо», младшей команде австрийской компании. С Гран-при Испании 2016 года голландский пилот выступает за «Ред Булл», после того как было принято решение поменять его местами с россиянином Даниилом Квятом.
В составе «Ред Булл» Ферстаппен одержал восемь побед, 31 раз попал на подиум, дважды стартовал с поула и семь раз показывал быстрейший круг в гонке. Всего на его счету 948 очков. В сезоне-2020 напарником голландца, как и во второй половине 2019 года, будет представитель Таиланда Александер Албон.
Ферстаппен прокомментировал новый контракт с «Ред Булл»
Хорнер назвал причины продления контракта с Ферстаппеном
Читайте также
- 7 января 2020
-
13:51
-
13:46
-
13:35
-
12:38
-
12:24
-
11:50
-
10:51
-
09:43
-
09:00
-
00:00
- 6 января 2020
-
22:38
-
21:58
-
20:04
-
19:54
-
19:52
-
19:45
-
19:29
-
19:05
-
17:30
-
17:28
-
17:23
-
17:15
-
17:15
-
15:41
-
15:00
-
14:29
-
13:30
-
12:30
-
11:26
-
10:39
-
09:33
-
09:06
-
01:15
-
00:52
-
00:45
Партнерский контент