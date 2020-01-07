Ферстаппен прокомментировал новый контракт с «Ред Булл»

Голландский гонщик Макс Ферстаппен прокомментировал заключение нового соглашения с «Ред Булл». Предыдущий контракт был рассчитан до сезона-2020 включительно, а новый действует по сезон-2023 включительно.

«Я очень рад продлить сотрудничество с командой. «Ред Булл» поверил в меня и дал мне возможность начать карьеру в Формуле-1, за что я всегда буду благодарен. На протяжении этих лет сотрудничество с командой становилось всё теснее. Очень приятно работать с такими людьми, не говоря уже о нашей страсти и результатах на трассе.

К нам пришла «Хонда», и прогресс, которого мы добились в последние 12 месяцев, даёт мне ещё больше мотивации и веры в то, что мы в состоянии побеждать вместе. Все делают всё возможное, чтобы добиться успеха.

Хочу побеждать с «Ред Булл». Наша цель — вместе побороться за чемпионство», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.

Ферстаппен продлил контракт с «Ред Булл» до 2023-го