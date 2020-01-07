Ферстаппен прокомментировал новый контракт с «Ред Булл»

Голландский гонщик Макс Ферстаппен прокомментировал заключение нового соглашения с «Ред Булл». Предыдущий контракт был рассчитан до сезона-2020 включительно, а новый действует по сезон-2023 включительно.
«Я очень рад продлить сотрудничество с командой. «Ред Булл» поверил в меня и дал мне возможность начать карьеру в Формуле-1, за что я всегда буду благодарен. На протяжении этих лет сотрудничество с командой становилось всё теснее. Очень приятно работать с такими людьми, не говоря уже о нашей страсти и результатах на трассе.
К нам пришла «Хонда», и прогресс, которого мы добились в последние 12 месяцев, даёт мне ещё больше мотивации и веры в то, что мы в состоянии побеждать вместе. Все делают всё возможное, чтобы добиться успеха.
Хочу побеждать с «Ред Булл». Наша цель — вместе побороться за чемпионство», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.
- 7 января 2020
-
13:51
-
13:46
-
13:35
-
12:38
-
12:24
-
11:50
-
10:51
-
09:43
-
09:00
-
00:00
- 6 января 2020
-
22:38
-
21:58
-
20:04
-
19:54
-
19:52
-
19:45
-
19:29
-
19:05
-
17:30
-
17:28
-
17:23
-
17:15
-
17:15
-
15:41
-
15:00
-
14:29
-
13:30
-
12:30
-
11:26
-
10:39
-
09:33
-
09:06
-
01:15
-
00:52
-
00:45