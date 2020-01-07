Машина Васильева загорелась на «Дакаре». Россиянин выбыл из ралли

Гонщик команды X-raid G-Energy Team Владимир Васильев, выступающий в зачёте внедорожников, вынужден сняться с ралли «Дакар» 2020 года из-за технических проблем, которые подстерегли его в третий соревновательный день.

«Васильев в огне! «Мини» Владимира Васильева сейчас горит после 284 километров спецучастка. Россиянин и его штурман не пострадали, но вынуждены сняться с «Дакара», имея девятое время на спецучастке», — сказано в сообщении на официальном сайте ралли-рейда.

Напомним, по итогам двух дней «Дакара» первую тройку в классе внедорожников составляли аргентинец Орландо Терранова, испанец Карлос Сайнс-старший (оба — «Мини») и представитель Катара Нассер Аль-Аттия («Тойота»). Васильев занимал 11-е место.