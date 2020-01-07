Брабек выиграл третий этап «Дакара»-2020 в классе мотоциклов и возглавил общий зачёт

Американский мотогонщик Рикки Брабек показал лучшее время в третий соревновательный день ралли «Дакар» 2020 года и с четвёртой позиции в общем зачёте переместился на первую. Второе время дня показал Хосе Игнасио Корнехо Флоримо, уступивший почти 10 минут, а замкнул тройку Хоан Барреда Борт, отставший на 13 минут 16 секунд.

«Дакар»-2020. Мотоциклы. Третий СУ

1. Рикки Брабек (Honda) — 4:08.23

2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — +9.39

3. Хоан Барреда Борт (Honda) — +13.16

4. Кевин Бенавидес (Honda) — +18.51

«Дакар»-2020. Мотоциклы. Общий зачёт

1. Рикки Брабек (Honda) — 11:17.56

2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — +15.02

3. Хоан Барреда Борт (Honda) — +15.14

4. Кевин Бенавидес (Honda) — +16.12.