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Брабек выиграл третий этап «Дакара»-2020 в классе мотоциклов и возглавил общий зачёт

Брабек выиграл третий этап «Дакара»-2020 в классе мотоциклов и возглавил общий зачёт
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Американский мотогонщик Рикки Брабек показал лучшее время в третий соревновательный день ралли «Дакар» 2020 года и с четвёртой позиции в общем зачёте переместился на первую. Второе время дня показал Хосе Игнасио Корнехо Флоримо, уступивший почти 10 минут, а замкнул тройку Хоан Барреда Борт, отставший на 13 минут 16 секунд.

«Дакар»-2020. Мотоциклы. Третий СУ

1. Рикки Брабек (Honda) — 4:08.23
2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — +9.39
3. Хоан Барреда Борт (Honda) — +13.16
4. Кевин Бенавидес (Honda) — +18.51

«Дакар»-2020. Мотоциклы. Общий зачёт

1. Рикки Брабек (Honda) — 11:17.56
2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — +15.02
3. Хоан Барреда Борт (Honda) — +15.14
4. Кевин Бенавидес (Honda) — +16.12.

Дакар 2020. Этап 3, Неом - Неом
Мотоциклы (СУ - 427 км)
07 января 2020, вторник. 07:40 МСК
Идёт
1
Рикки Брабек
Honda
04:08:23
2
Хосе Игнасио Корнехо Флоримо
Honda
+9:39
3
Хоан Барреда Борт
Honda
+13:16
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