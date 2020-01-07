Брабек выиграл третий этап «Дакара»-2020 в классе мотоциклов и возглавил общий зачёт
Американский мотогонщик Рикки Брабек показал лучшее время в третий соревновательный день ралли «Дакар» 2020 года и с четвёртой позиции в общем зачёте переместился на первую. Второе время дня показал Хосе Игнасио Корнехо Флоримо, уступивший почти 10 минут, а замкнул тройку Хоан Барреда Борт, отставший на 13 минут 16 секунд.
«Дакар»-2020. Мотоциклы. Третий СУ
1. Рикки Брабек (Honda) — 4:08.23
2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — +9.39
3. Хоан Барреда Борт (Honda) — +13.16
4. Кевин Бенавидес (Honda) — +18.51
«Дакар»-2020. Мотоциклы. Общий зачёт
1. Рикки Брабек (Honda) — 11:17.56
2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — +15.02
3. Хоан Барреда Борт (Honda) — +15.14
4. Кевин Бенавидес (Honda) — +16.12.
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