Сайнс захватил лидерство на «Дакаре», выиграв третий этап в зачёте внедорожников

Испанский автогонщик Карлос Сайнс-старший показал лучшее время на третьем спецучастке «Дакара» 2020 года и вышел в лидеры класса внедорожников. Вторым стал Нассер Аль-Аттия из Катара, отставший на 3 минуты 31 секунду, а замкнул тройку поляк Якуб Пшигонски. Пятое время дня показал двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо.

«Дакар»-2020. Внедорожники. Третий СУ

1. Карлос Сайнс (Mini) — 3:48.01

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +3.31

3. Якуб Пшигонски (Mini) — +4.19

4. Ясир Сеайдан (Mini) — +5.28

5. Фернандо Алонсо (Toyota) — +6.14

6. Язид Аль-Раджи (Toyota) — +7.36

«Дакар»-2020. Внедорожники. Общий зачёт

1. Карлос Сайнс (Mini) — 11:00.20

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +4.55

3. Орландо Терранова (Mini) — +8.09

4. Язид Аль-Раджи (Toyota) — +18.58

5. Стефан Петерансель (Mini) — +19.00

6. Матьё Серрадори (Century) — +20.56.