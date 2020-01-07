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Сайнс захватил лидерство на «Дакаре», выиграв третий этап в зачёте внедорожников

Сайнс захватил лидерство на «Дакаре», выиграв третий этап в зачёте внедорожников
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Испанский автогонщик Карлос Сайнс-старший показал лучшее время на третьем спецучастке «Дакара» 2020 года и вышел в лидеры класса внедорожников. Вторым стал Нассер Аль-Аттия из Катара, отставший на 3 минуты 31 секунду, а замкнул тройку поляк Якуб Пшигонски. Пятое время дня показал двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо.

«Дакар»-2020. Внедорожники. Третий СУ

1. Карлос Сайнс (Mini) — 3:48.01
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +3.31
3. Якуб Пшигонски (Mini) — +4.19
4. Ясир Сеайдан (Mini) — +5.28
5. Фернандо Алонсо (Toyota) — +6.14
6. Язид Аль-Раджи (Toyota) — +7.36

«Дакар»-2020. Внедорожники. Общий зачёт

1. Карлос Сайнс (Mini) — 11:00.20
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +4.55
3. Орландо Терранова (Mini) — +8.09
4. Язид Аль-Раджи (Toyota) — +18.58
5. Стефан Петерансель (Mini) — +19.00
6. Матьё Серрадори (Century) — +20.56.

Дакар 2020. Этап 3, Неом - Неом
Легковые (СУ - 427 км)
07 января 2020, вторник. 09:15 МСК
Идёт
1
Карлос Сайнс
MINI
03:48:01
2
Нассер Салех Аль-Аттия
Toyota
+3:31
3
Якуб Пшигонски
MINI
+4:19
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