Сайнс захватил лидерство на «Дакаре», выиграв третий этап в зачёте внедорожников

Испанский автогонщик Карлос Сайнс-старший показал лучшее время на третьем спецучастке «Дакара» 2020 года и вышел в лидеры класса внедорожников. Вторым стал Нассер Аль-Аттия из Катара, отставший на 3 минуты 31 секунду, а замкнул тройку поляк Якуб Пшигонски. Пятое время дня показал двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо.
«Дакар»-2020. Внедорожники. Третий СУ
1. Карлос Сайнс (Mini) — 3:48.01
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +3.31
3. Якуб Пшигонски (Mini) — +4.19
4. Ясир Сеайдан (Mini) — +5.28
5. Фернандо Алонсо (Toyota) — +6.14
6. Язид Аль-Раджи (Toyota) — +7.36
«Дакар»-2020. Внедорожники. Общий зачёт
1. Карлос Сайнс (Mini) — 11:00.20
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +4.55
3. Орландо Терранова (Mini) — +8.09
4. Язид Аль-Раджи (Toyota) — +18.58
5. Стефан Петерансель (Mini) — +19.00
6. Матьё Серрадори (Century) — +20.56.
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