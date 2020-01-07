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Каргинов выиграл 3-й этап «Дакара» в классе грузовиков и вышел на 2-е место в общем зачёте

Каргинов выиграл 3-й этап «Дакара» в классе грузовиков и вышел на 2-е место в общем зачёте
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Российский гонщик Андрей Каргинов, выступающий за команду «КАМАЗ-мастер», показал лучшее время на третьем спецучастке ралли «Дакар» 2020 года. Однако это не позволило ему выйти в лидеры ралли: возглавляет протокол, как и прежде, белорус Сергей Вязович из «МАЗа», который в третий день показал второе время, уступив Каргинову почти пять минут. Третий результат показал другой представитель «КАМАЗ-мастера» Антон Шибалов, отставший от Каргинова более чем на 11 минут.

Эдуард Николаев не попал в топ-5 на этапе, уступив победителю допа 34 минуты 23 секунды, а о проблемах Дмитрия Сотникова мы сообщали ранее.

«Дакар»-2020. Грузовики. Третий СУ

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 3:59.15
2. Сергей Вязович («МАЗ») — +4.54
3. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +11.13
...8. Эдуард Николаев («КАМАЗ») — +34.23

«Дакар»-2020. Грузовики. Общий зачёт

1. Сергей Вязович («МАЗ») — 11:34.01
2. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — +2.18
3. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +20.01
...5. Эдуард Николаев («КАМАЗ») — +50.12

Дакар 2020. Этап 3, Неом - Неом
Грузовики (СУ - 427 км)
07 января 2020, вторник. 10:14 МСК
Идёт
1
Андрей Каргинов
KAMAZ
03:59:15
2
Сергей Вязович
MAZ
+4:54
3
Антон Шибалов
KAMAZ
+11:13
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