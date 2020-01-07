Каргинов выиграл 3-й этап «Дакара» в классе грузовиков и вышел на 2-е место в общем зачёте

Российский гонщик Андрей Каргинов, выступающий за команду «КАМАЗ-мастер», показал лучшее время на третьем спецучастке ралли «Дакар» 2020 года. Однако это не позволило ему выйти в лидеры ралли: возглавляет протокол, как и прежде, белорус Сергей Вязович из «МАЗа», который в третий день показал второе время, уступив Каргинову почти пять минут. Третий результат показал другой представитель «КАМАЗ-мастера» Антон Шибалов, отставший от Каргинова более чем на 11 минут.
Эдуард Николаев не попал в топ-5 на этапе, уступив победителю допа 34 минуты 23 секунды, а о проблемах Дмитрия Сотникова мы сообщали ранее.
«Дакар»-2020. Грузовики. Третий СУ
1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 3:59.15
2. Сергей Вязович («МАЗ») — +4.54
3. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +11.13
...8. Эдуард Николаев («КАМАЗ») — +34.23
«Дакар»-2020. Грузовики. Общий зачёт
1. Сергей Вязович («МАЗ») — 11:34.01
2. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — +2.18
3. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +20.01
...5. Эдуард Николаев («КАМАЗ») — +50.12
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