Ван Беревен получил перелом ключицы и выбыл из борьбы на «Дакаре»
Французский мотогонщик Адриен ван Беревен получил травмы на третьем спецучастке ралли-марафона «Дакар»-2020 и выбыл из борьбы.
Ван Беревен упал с байка всего через три километра после начала дистанции. По счастливой случайности гонщик остался в сознании. На вертолёте он был доставлен на бивуак.
Пилота осмотрела медицинская бригада, он получил перелом ключицы и сильный ушиб бедра. Его доставили в госпиталь в Табуке, где ему будет оказана медицинская помощь.
После двух спецучастков французский мотогонщик занимал 13-ю позицию в общем зачёте ралли-марафона, уступая лидеру 13 минут и 1 секунду.
Посмотреть видео падения гонщика можно в «инстаграме» «Дакара».
После финиша третьего этапа лидерство в общем зачёте перехватил Рикки Брабек.
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