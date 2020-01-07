Ван Беревен получил перелом ключицы и выбыл из борьбы на «Дакаре»

Французский мотогонщик Адриен ван Беревен получил травмы на третьем спецучастке ралли-марафона «Дакар»-2020 и выбыл из борьбы.



Ван Беревен упал с байка всего через три километра после начала дистанции. По счастливой случайности гонщик остался в сознании. На вертолёте он был доставлен на бивуак.



Пилота осмотрела медицинская бригада, он получил перелом ключицы и сильный ушиб бедра. Его доставили в госпиталь в Табуке, где ему будет оказана медицинская помощь.



После двух спецучастков французский мотогонщик занимал 13-ю позицию в общем зачёте ралли-марафона, уступая лидеру 13 минут и 1 секунду.

Посмотреть видео падения гонщика можно в «инстаграме» «Дакара».

После финиша третьего этапа лидерство в общем зачёте перехватил Рикки Брабек.