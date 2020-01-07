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Ван Беревен получил перелом ключицы и выбыл из борьбы на «Дакаре»

Ван Беревен получил перелом ключицы и выбыл из борьбы на «Дакаре»
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Французский мотогонщик Адриен ван Беревен получил травмы на третьем спецучастке ралли-марафона «Дакар»-2020 и выбыл из борьбы.

Ван Беревен упал с байка всего через три километра после начала дистанции. По счастливой случайности гонщик остался в сознании. На вертолёте он был доставлен на бивуак.

Пилота осмотрела медицинская бригада, он получил перелом ключицы и сильный ушиб бедра. Его доставили в госпиталь в Табуке, где ему будет оказана медицинская помощь.

После двух спецучастков французский мотогонщик занимал 13-ю позицию в общем зачёте ралли-марафона, уступая лидеру 13 минут и 1 секунду.

Посмотреть видео падения гонщика можно в «инстаграме» «Дакара».

После финиша третьего этапа лидерство в общем зачёте перехватил Рикки Брабек.

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