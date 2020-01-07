Штурман Карякина: кажется, это самый трудный спецучасток в моей жизни

Штурман Сергея Карякина Антон Власюк прокомментировал второй результат экипажа на ралли-марафоне «Дакар»-2020 в зачёте мотовездеходов.
«Кажется, это самый трудный спецучасток в моей жизни. Очень сложно было ориентироваться – организаторы подготовили сложную легенду на сегодня. Этап разделили на три части, каждый примерно 120 километров, между ними зона нейтрализации и заправка техники. Мы в одном месте только покрутились три-четыре минуты. Легенда точно была неправильно написана, крутились все, следов много. Перед финишем также был сложный участок, который требовал большой концентрации. Мы сбросили скорость, видели, как люди уезжают в другую сторону. Но собрались и нигде не проиграли», — приводит слова Власюка пресс-служба команды Snag Racing.
- 7 января 2020
-
18:25
-
18:17
-
18:03
-
17:28
-
16:05
-
16:03
-
15:27
-
14:38
-
14:04
-
13:51
-
13:46
-
13:35
-
12:38
-
12:24
-
11:50
-
10:51
-
09:43
-
09:00
-
00:00
- 6 января 2020
-
22:38
-
21:58
-
20:04
-
19:54
-
19:52
-
19:45
-
19:29
-
19:05
-
17:30
-
17:28
-
17:23
-
17:15
-
17:15
-
15:41
-
15:00
-
14:29