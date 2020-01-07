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Штурман Карякина: кажется, это самый трудный спецучасток в моей жизни

Штурман Карякина: кажется, это самый трудный спецучасток в моей жизни
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Штурман Сергея Карякина Антон Власюк прокомментировал второй результат экипажа на ралли-марафоне «Дакар»-2020 в зачёте мотовездеходов.

«Кажется, это самый трудный спецучасток в моей жизни. Очень сложно было ориентироваться – организаторы подготовили сложную легенду на сегодня. Этап разделили на три части, каждый примерно 120 километров, между ними зона нейтрализации и заправка техники. Мы в одном месте только покрутились три-четыре минуты. Легенда точно была неправильно написана, крутились все, следов много. Перед финишем также был сложный участок, который требовал большой концентрации. Мы сбросили скорость, видели, как люди уезжают в другую сторону. Но собрались и нигде не проиграли», — приводит слова Власюка пресс-служба команды Snag Racing.

Карякин финишировал вторым на 3-м этапе «Дакара» в классе мотовездеходов
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