Штурман Карякина: кажется, это самый трудный спецучасток в моей жизни

Штурман Сергея Карякина Антон Власюк прокомментировал второй результат экипажа на ралли-марафоне «Дакар»-2020 в зачёте мотовездеходов.



«Кажется, это самый трудный спецучасток в моей жизни. Очень сложно было ориентироваться – организаторы подготовили сложную легенду на сегодня. Этап разделили на три части, каждый примерно 120 километров, между ними зона нейтрализации и заправка техники. Мы в одном месте только покрутились три-четыре минуты. Легенда точно была неправильно написана, крутились все, следов много. Перед финишем также был сложный участок, который требовал большой концентрации. Мы сбросили скорость, видели, как люди уезжают в другую сторону. Но собрались и нигде не проиграли», — приводит слова Власюка пресс-служба команды Snag Racing.

Карякин финишировал вторым на 3-м этапе «Дакара» в классе мотовездеходов