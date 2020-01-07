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Результаты третьего этапа «Дакара» в зачёте мотоциклов изменены

Результаты третьего этапа «Дакара» в зачёте мотоциклов изменены
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Руководство ралли-марафона «Дакар» приняло решение изменить результаты третьего этапа гонки в зачёте мотоциклов.

Причиной этому послужили технические проблемы, повлиявшие на систему GPS, как следствие — на результаты всего этапа. В итоге стюарды «Дакара» решили зафиксировать итоги этапа по отсечке в 389 км, сообщает официальный сайт соревнований. Первое и второе места по-прежнему остались за Рикки Брабеком и Хосе Игнасио Корнехо Флоримо. А третье место досталось Кевину Бенавидесу. Изначально третье место было за Хоаном Барредой Бортом.

«Дакар»-2020. Мотоциклы. Третий СУ

1. Рикки Брабек (Monster Energy Honda Team) — 3:29.31
2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Monster Energy Honda Team) — +5.56
3. Кевин Бенавидес (Monster Energy Honda Team) — +7.22
4. Маттиас Валькнер (Red Bull KTM Factory Team) — +8.13
5. Тоби Прайс (Red Bull KTM Factory Team) — +8.35

«Дакар»-2020. Мотоциклы. Общий зачёт

1. Рикки Брабек (Monster Energy Honda Team) — 10:39.04
2. Кевин Бенавидес (Monster Energy Honda Team) — +4.43
3. Маттиас Валькнер (Red Bull KTM Factory Team) — +6.02
4. Хоан Барреда Борт (Monster Energy Honda Team) — +11.02
5. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Monster Energy Honda Team) — +11.19.

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