Результаты третьего этапа «Дакара» в зачёте мотоциклов изменены

Руководство ралли-марафона «Дакар» приняло решение изменить результаты третьего этапа гонки в зачёте мотоциклов.

Причиной этому послужили технические проблемы, повлиявшие на систему GPS, как следствие — на результаты всего этапа. В итоге стюарды «Дакара» решили зафиксировать итоги этапа по отсечке в 389 км, сообщает официальный сайт соревнований. Первое и второе места по-прежнему остались за Рикки Брабеком и Хосе Игнасио Корнехо Флоримо. А третье место досталось Кевину Бенавидесу. Изначально третье место было за Хоаном Барредой Бортом.

«Дакар»-2020. Мотоциклы. Третий СУ

1. Рикки Брабек (Monster Energy Honda Team) — 3:29.31

2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Monster Energy Honda Team) — +5.56

3. Кевин Бенавидес (Monster Energy Honda Team) — +7.22

4. Маттиас Валькнер (Red Bull KTM Factory Team) — +8.13

5. Тоби Прайс (Red Bull KTM Factory Team) — +8.35

«Дакар»-2020. Мотоциклы. Общий зачёт

1. Рикки Брабек (Monster Energy Honda Team) — 10:39.04

2. Кевин Бенавидес (Monster Energy Honda Team) — +4.43

3. Маттиас Валькнер (Red Bull KTM Factory Team) — +6.02

4. Хоан Барреда Борт (Monster Energy Honda Team) — +11.02

5. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Monster Energy Honda Team) — +11.19.