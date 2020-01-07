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Сотников финишировал на третьем этапе «Дакара», проиграв более двух часов

Сотников финишировал на третьем этапе «Дакара», проиграв более двух часов
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников сумел добраться до финиша третьего этапа ралли-марафона «Дакар»-2020, несмотря на серьёзные проблемы с грузовиком. Ранее сообщалось, что грузовик Сотникова получил серьёзные повреждения при ударе о камень — он повредил балку переднего моста и картер раздаточной коробки.

В итоге Сотников финишировал на спецучастке, проиграв лучшему результату своего партнёра по «КАМАЗ-мастеру» Андрея Каргинова 2 часа и 16 минут. Однако при этом в лайв-тайминге Сотников не отметился ни на одной из контрольных точек. Скорее всего, из-за проблем с машиной Дмитрий был вынужден отклониться от маршрута и по прямой отправиться к финишу. Это повлечёт за собой многочасовой штраф или даже снятие с гонки.

Каргинов выиграл 3-й этап «Дакара» в классе грузовиков и вышел на 2-е место в общем зачёте
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