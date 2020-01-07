Каргинов прокомментировал победу на третьем этапе «Дакара»

Гонщик «КАМАЗ-мастера» Андрей Каргинов прокомментировал победу своего экипажа на третьем этапе ралли-марафона «Дакар»-2020. В общем зачёте россиянин уступает белорусу Сергею Вязовичу две минуты.



«Сегодня этап был разбит на три секции с двумя зонами нейтрализации по 20 км, где можно было осмотреть машину и перевести дух. К первой нейтрализации мы „накатили“ МАЗ Вязовича, а уже на заключительный отрезок ушли впереди него. Последние 100 км дистанции были очень сложными: извилистая дорога, вся в камнях и валунах, приходилось беречь колеса. В таких условиях найти правильную дорогу, если её так можно назвать, очень сложно, и большое спасибо штурману Андрею Мокееву, который справился с работой на отлично», — приводит слова Каргинова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».