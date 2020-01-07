Каргинов прокомментировал победу на третьем этапе «Дакара»

Гонщик «КАМАЗ-мастера» Андрей Каргинов прокомментировал победу своего экипажа на третьем этапе ралли-марафона «Дакар»-2020. В общем зачёте россиянин уступает белорусу Сергею Вязовичу две минуты.
«Сегодня этап был разбит на три секции с двумя зонами нейтрализации по 20 км, где можно было осмотреть машину и перевести дух. К первой нейтрализации мы „накатили“ МАЗ Вязовича, а уже на заключительный отрезок ушли впереди него. Последние 100 км дистанции были очень сложными: извилистая дорога, вся в камнях и валунах, приходилось беречь колеса. В таких условиях найти правильную дорогу, если её так можно назвать, очень сложно, и большое спасибо штурману Андрею Мокееву, который справился с работой на отлично», — приводит слова Каргинова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».
- 7 января 2020
-
19:54
-
19:39
-
18:43
-
18:38
-
18:36
-
18:34
-
18:25
-
18:17
-
18:03
-
17:28
-
16:05
-
16:03
-
15:27
-
14:38
-
14:04
-
13:51
-
13:46
-
13:35
-
12:38
-
12:24
-
11:50
-
10:51
-
09:43
-
09:00
-
00:00
- 6 января 2020
-
22:38
-
21:58
-
20:04
-
19:54
-
19:52
-
19:45
-
19:29
-
19:05
-
17:30
-
17:28