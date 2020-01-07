Штурман Шибалова: местный житель на джипе выскочил перед нами и не пускал

Штурман Антона Шибалова в экипаже команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Никитин рассказал, как прошёл третий этап ралли-марафона «Дакар», где они заняли третье место.
«День в навигационном плане сложился лучше. Вчерашняя работа над ошибками позволила ехать сегодня стабильно, держаться правильных курсов и сразу находить дорогу. По темпу мы немного уступали, но важно было беречь колеса. Участки были разнообразные: примерно первые 120 км развивали максимальную скорость на каменистой дороге, затем переехали в другую часть, где были красивые горы и жёлто-коричневый песок. Продолжительный финиш шёл по каменистым руслам, где не было дорог, только одни направления. На последних 40-50 км встретились местные жители, один из них на джипе выскочил перед нами и не пускал, пришлось секунд 40 посидеть за ним в пыли, после чего удалось обогнать его по бездорожью», — приводит слова Никитина пресс-служба «КАМАЗ-мастера».
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