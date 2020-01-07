Николаев: пока разобрались, в чём проблема, потеряли 16 минут
Гонщик российской команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев рассказал, с какими сложностями столкнулся его экипаж на третьем этапе ралли-марафона «Дакар»-2020. Николаев занял девятое место, проиграв Андрею Каргинову 34 минуты.
«Мы сделали две остановки: до первой нейтрализации прокололи колесо, потратили шесть минут на замену, после чего вышел из строя клапан вестгейта, отвечающий за мощность в двигателе. Пока разобрались, в чём проблема, потеряли 16 минут. После устранения технических проблем поехали в своём темпе. Попали в пыль, но это „Дакар“. По навигации вопросов практически не возникало», — приводит слова Николаева пресс-служба «КАМАЗ-мастера».
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