Вязович рассказал, как пропустил Каргинова на третьем этапе «Дакара»

Гонщик белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович прокомментировал второй результат на третьем этапе ралли-марафона «Дакар». Вязович сохраняет лидерство в общем зачёте.
«Сегодня рассчитывали на атаку Дмитрия Сотникова, поэтому никуда не торопились. На финише первого участка увидели, что за нами приехал не он, а Андрей Каргинов. За 10 километров до конца второй секции Андрей догнал нас, ему немного не повезло, потому что была такая пыль, что не подойти. На плато в 90-градусном повороте он увидел, что можно „резать“, подал сигнал, и мы его пропустили. У нас, похоже, вытекли передние амортизаторы, не могли держать высокий темп, поэтому ехали за Каргиновым. Сегодня нигде не стояли, не блуждали», — приводит слова Вязовича пресс-служба «КАМАЗ-мастера».
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