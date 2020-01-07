Марко прокомментировал новый контракт Ферстаппена с «Ред Булл»

Сегодня, 7 января, стало известно, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен продлил контракт с австрийской командой до 2023 года. Соответствующее событие прокомментировал советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко.

«Нам было сложно понять, что за история происходила между Хэмилтоном и „Феррари“. Но было очевидно, что „Мерседес“ будет действовать, если Хэмилтон покинет команду в 2021 году. Первым к кому бы они обратились, был бы Макс.

Что касается «Хонды», то они положительно восприняли новость о продлении контракта с Ферстаппеном. Им нравится его агрессивный стиль и открытость характера. Надеюсь, скоро мы начнём переговоры и с «Хондой», я жду дату встречи и последующего вылета в Японию. Макс знает, что происходит с «Хондой». Он уже видел новый болид и ценит нашу стабильность", — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.