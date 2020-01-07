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Литовец Жала — о третьем дне «Дакара»: я уничтожил так много колёс, просто сумасшествие

Литовец Жала — о третьем дне «Дакара»: я уничтожил так много колёс, просто сумасшествие
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Литовский гонщик Вайдотас Жала рассказал, как непросто сложился третий этап ралли-марафона «Дакар» 2020 года. По словам литовца, у него было очень много проколов колёс. Сегодня Жала проиграл лучшему времени дня 56 минут.

«Я уничтожил так много колёс… Не знаю, сколько всего. Нужно успокоиться. Просто сумасшествие — пять или шесть колёс. Одну запаску взяли у Пшигонски, одну — у Васильева и одну, уже после финиша, — у Доросинского. Последние 40 километров ехали на одном спущенном колесе. Повезло, что доехали», — сказал Жала в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.

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