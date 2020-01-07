Сотников заявил, что взял все точки, и удивился, что удалось починить грузовик

Гонщик «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников рассказал о проблемах, с которыми пришлось столкнуться в ходе преодоления третьего спецучастка Ралли «Дакар»-2020. Россиянин не ожидал, что его экипажу удастся починить сильно повреждённый грузовик.

«Начало участка было очень быстрым. Почти максимальная скорость. Не сказать, что было много камней. Но была сильная пыль. Уходили с дороги и пытались найти куски, доступные для езды. Возвращаясь обратно, перемахивали через бруствер. И трудно было увидеть немного торчащий камень. Пропустили его между колёс и почувствовали сильный удар. Через 10 километров при осмотре машины увидели, что течёт масло и пробит корпус раздаточной коробки. Два часа ремонта на всё. К счастью, удачно всё сделали. Дыра была большая, удивительно, что справились. Думал, мы сойдём.



Что касается точек маршрута, их проехали без проблем. Но мы ремонтировались два с лишним часа. Как есть так есть», — сказал Сотников в интервью пресс-службе «КАМАЗ-мастера».