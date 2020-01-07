Васильев рассказал, как у него загорелась машина на третьем этапе «Дакара»

Сегодня, 7 января, россиянин Владимир Васильев прекратил борьбу за победу в ралли «Дакар»-2020. Гонщик вынужден был сойти с дистанции после того, как его машина загорелась. О подробностях случившегося Васильев рассказал пресс-службе команды X-raid G-Energy Team.
«Сегодня у нас сначала пропала мощность: на малых оборотах машина ехала, на больших — нет. Едем дальше, и вдруг начало что-то дымить с запахом топлива. И как раз подъём в гору, в дюну. Поднялись, остановились — повалил дым с огнём. Мы достали огнетушители, начали тушить. Загорелось внизу – не двигатель, а в районе запасных колёс с правой стороны. Мы вытащили «запаски», огнетушителями вроде как сбили огонь. Дальше загорелся карбон, огнетушитель один, и уже ничего не сделать», — сказал Васильев.
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