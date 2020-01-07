Штурман Доросинского: один из «МАЗов» совершенно не хотел реагировать на сигналы

Штурман российского гонщика Александра Доросинского Олег Уперенко рассказал, как для их экипажа проходил третий этап ралли-марафона «Дакар»-2020. Доросинский показал 18-й результат.



«У нас был непростой день, но удалось финишировать засветло. Вчера мы провалились из-за моих ошибок в навигации, так что сегодня стартовали позади — за грузовиками и даже маленькими багги. В обеих категориях максимальная скорость ограничена, так что на быстрой первой части мы попытались обогнать как можно больше машин. Но потом пошло довольно узкое место, пыльная дорога, и мы упёрлись в один из «МАЗов», который совершенно не хотел реагировать на сигналы «Сентинеля». Он периодически отзывался, якобы выражая готовность пропустить, но ничего для этого не делал. Очень долго за ним ехали — ругались, нервничали. В какой-то момент удалось его обогнать. Но что делать — такие правила игры, выбираться из задницы всегда сложно.



К зоне нейтрализации мы обогнали много машин и очень удачно финишировали: впереди нас никого не было. Стартовали уже без дикой пыли, по очень красивой местности — надо отдать организаторам должное. После ещё одной зоны нейтрализации финальная часть была очень похожа на Южную Америку: всё в камнях, русла рек, горные перевалы, мини-серпантины. Нам сегодня очень повезло: ни одного прокола. Мы даже после финиша поделились запаской с нашими товарищами — литовцами», — заявил Уперенко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.