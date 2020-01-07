Менеджер Ферстаппена: продолжение работы с «Ред Булл» — лучшее решение

Менеджер пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена Раймонд Вермёлен прокомментировал новость о новом контракте своего подопечного с австрийской командой. По словам функционера, это решение было оптимальным для молодого нидерландца.

«Первые неформальные переговоры о новом контракте состоялись ещё во время этапа в Бразилии. Тогда мы поужинали с Марко. Потом начался процесс. У нас было несколько встреч друг с другом, мы обсуждали сроки контракта. Все мы уверены, что «Хонда» будет продолжать развитие. Мы убеждены, что у нас с «Хондой» и «Ред Булл» есть незавершённое дело. Нам хочется прогрессировать и дальше. В 2015 году «Ред Булл» помог нам попасть в Формулу-1, к тому же у нас фантастическое коммерческое партнёрство. Но самое важное, что мы хотим побеждать.

В «Ред Булл» хотят того же самого. В итоге Макс, его отец и я пришли к выводу, что продолжение работы в «Ред Булл» — лучшее решение», — приводит слова Вермёлена Formule1.nl.