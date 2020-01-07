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Результаты 3-го этапа «Дакара» в классе внедорожников изменены, Алонсо стал 4-м

Результаты 3-го этапа «Дакара» в классе внедорожников изменены, Алонсо стал 4-м
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Сегодня, 7 января, в Саудовской Аравии завершился третий этап ралли-марафона «Дакар». По итогам дня в классе внедорожников произошли изменения: Нассер Аль-Аттия был оштрафован стюардами на три минуты. Пилот был наказан за то, что не пропускал вперёд экипаж Карлоса Сайнса-старшего, невзирая на то, что получал от испанца предупредительные сигналы, сообщает Diario Motor.

В результате ко времени Аль-Аттии были добавлены три минуты, что привело к изменениям в топ-5. Так, Якуб Пшигонски переместился на второе место, Ясир Сеайдан стал третьим, а двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо получил четвёртое место.

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