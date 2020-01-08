Зарплата Ферстаппена в «Ред Булл» составит € 40 млн евро в год

7 января стало известно, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен продлил партнёрство с австрийской командой до 2023 года. По сведениям итальянской редакции Motorsport, новое соглашение предусматривает существенное повышение оклада голландца. По информации издания, Макс будет теперь зарабатывать € 40 млн евро. Это столько же, сколько получает в «Феррари» Себастьян Феттель. Больше получает лишь шестикратный чемпион мира, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
По предыдущему контракту Ферстаппен зарабатывал в год € 12 млн евро. Повышение зарплаты более чем в три раза связано с настойчивостью Йоса Ферстаппена во время переговорного процесса, а также с готовностью мотористов из «Хонды» покрыть часть оклада голландца.
Минувший сезон стал самым успешным в карьере Макса. 2019 год он закончил на третьем месте в общем зачёте, уступив лишь пилотам «Мерседеса».
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