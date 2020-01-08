Видео: механики «КАМАЗ-мастера» на «Дакаре» ночью чинят грузовик Сотникова
Пресс-служба ралли-марафона «Дакар» опубликовала видеоролик, в котором продемонстрировала, как механики российской команды «КАМАЗ-мастер» продолжают обслуживать грузовик своего гонщика Дмитрия Сотникова. Работы над грузовиком продолжаются даже ночью: сотрудники «КАМАЗ-мастера» устраняют все проблемы после происшествия на третьем спецучастке гонки. Грузовик Сотникова получил серьёзные повреждения при ударе о камень — он повредил балку переднего моста и картер раздаточной коробки. Экипаж сумел отремонтировать машину, потратив на это более двух часов на спецучастке, однако было очевидно, что на бивуаке грузовик будет ожидать более полноценный ремонт.
Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте ралли-марафона «Дакар».
Первые проблемы россиян на «Дакаре»: камень против «КАМАЗа», машина Васильева сгорела
«Дакар» начинает больно бить по участникам. Но при этом Каргинов из «КАМАЗ-мастера» выиграл этап, а Карякин был очень к этому близок.
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