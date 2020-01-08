В Формуле-1 отреагировали на лесные пожары в Австралии

В Формуле-1 заявили, что отслеживают ситуацию с лесными пожарами в Австралии, сообщает BBC. Напомним, Гран-при Австралии, первый этап сезона-2020, пройдёт с 13 по 15 марта.

Австралия столкнулась с самыми мощными лесными пожарами за всю историю наблюдений. Площадь зоны, охваченной пожарами, составляет примерно 8,4 млн га. Из-за бедствия наблюдается серьёзное загрязнение воздуха в таких крупных городах, как Сидней и Мельбурн. Сезон пожаров начался в сентябре, и из-за них уже погибло 25 человек и тысячи животных. Многие семьи лишились домов.

Формула-1, в том числе команды и организаторы Гран-при Австралии, планируют поддержать пострадавших в той или иной форме, хотя детали ещё предстоит выработать.