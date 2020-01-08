Видеодневник «КАМАЗ-мастера»: повреждения грузовика Сотникова. Видео

Команда «КАМАЗ-мастер», выступающая в ралли-рейде «Дакар» в зачёте грузовиков, опубликовала видеоотчёт, посвящённый третьему соревновательному дню гонки 2020 года, стартовавшей 5 января. Напомним, на третьем спецучастке Андрей Каргинов одержал победу и вышел на второе место в общем зачёте, а Дмитрий Сотников столкнулся с проблемами, наскочив на камень.
«Был очень быстрый трек, была практически максимальная скорость. К кому-то подъехали, была сильная пыль. Пытались искать беспыльную дорогу, но в один момент просто поняли, что дорога ушла. Пытались в неё вернуться. Когда возвращались, перескакивали бруствер и в последний момент увидели, что из него торчит камень», — сказал Сотников.
Если у вас не отображается видеоролик, его можно посмотреть в официальном YouTube-канале «КАМАЗ-мастера».
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