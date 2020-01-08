Ди Монтедземоло предсказал регулярные победы «Ред Булл» в 2020-м
Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло предположил, что в сезоне-2020 «Ред Булл» навяжет борьбу итальянской команде, а также «Мерседесу», который доминирует в Формуле-1 с 2014 года, когда в чемпионат вернулись турбомоторы.
«Феррари» ищет, как бы увеличить прижимную силу, а «Мерседес» — как повысить мощность. А вот «Ред Булл», который был очень конкурентоспособен в конце сезона-2019, вместе с «Хондой» определённо в состоянии выигрывать гонки на регулярной основе. В следующем году я ожидаю прогресса от «Ред Булл» и улучшения мотора «Хонды», — приводит слова ди Монтедземоло GrandPX.news.
В 2019 году «Ред Булл» занял третье место в Кубке конструкторов. Отставание от «Мерседеса» составило 318 очков, а от «Феррари» — 87.
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