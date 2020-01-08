Магнуссен признался, что ему скучно вести свой «инстаграм»

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен рассказал, что не сам ведёт свой «инстаграм», поскольку ему скучно заниматься этим на регулярной основе. По его словам, он лишь изредка может там что-то написать сам, как было после аварии на Сузуке, а в основном этим занимается другой человек.

«У меня даже нет этого приложения в телефоне. Я хотел попробовать и как-то раз написал что-то от себя. Но мне сразу показалось, что это скучно, и потому я вернулся к тому, что было.

Я мог видеть, что болельщики поняли, что это был именно я. Попытаюсь быть немного вовлечённым в это, хотя это и скучновато и требует много внимания. Но я не хочу, чтобы это приложение было в моём телефоне», — приводит слова гонщика Ekstra Bladet.