Брандла удивило, что Леклер и Ферстаппен не перешли в «Мерседес»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне телеэксперт Мартин Брандл прокомментировал заключение нового контракта Макса Ферстаппена с «Ред Булл». Вчера, 7 января, стало известно, что 22-летний Ферстаппен будет выступать за британскую команду как минимум до окончания сезона-2023. Ранее стало известно, что Шарль Леклер, ровесник Ферстаппена, останется в «Феррари» до сезона-2024 включительно.
«Новости о Ферстаппене действительно заставили меня думать: а что думают в «Мерседесе» в краткосрочной перспективе?
Я действительно мог бы ожидать, что Ферстаппен или Леклер сделают выбор в пользу «Мерседеса». Они могли бы посмотреть на «Мерседес», подумать, что у команды ещё как минимум два или три сезона будет лучшая машина в пелотоне. Почему ни один из них туда не перешёл?» — приводит слова Брандла Sky Sports.
- 8 января 2020
-
15:14
-
14:47
-
14:35
-
13:45
-
12:57
-
11:56
-
10:48
-
10:18
-
09:00
-
01:09
-
00:59
- 7 января 2020
-
23:52
-
22:51
-
22:02
-
20:58
-
20:49
-
20:47
-
20:25
-
20:21
-
19:54
-
19:39
-
18:43
-
18:38
-
18:36
-
18:34
-
18:25
-
18:17
-
18:03
-
17:28
-
16:05
-
16:03
-
15:27
-
14:38
-
14:04
-
13:51