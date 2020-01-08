Брандла удивило, что Леклер и Ферстаппен не перешли в «Мерседес»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне телеэксперт Мартин Брандл прокомментировал заключение нового контракта Макса Ферстаппена с «Ред Булл». Вчера, 7 января, стало известно, что 22-летний Ферстаппен будет выступать за британскую команду как минимум до окончания сезона-2023. Ранее стало известно, что Шарль Леклер, ровесник Ферстаппена, останется в «Феррари» до сезона-2024 включительно.

«Новости о Ферстаппене действительно заставили меня думать: а что думают в «Мерседесе» в краткосрочной перспективе?

Я действительно мог бы ожидать, что Ферстаппен или Леклер сделают выбор в пользу «Мерседеса». Они могли бы посмотреть на «Мерседес», подумать, что у команды ещё как минимум два или три сезона будет лучшая машина в пелотоне. Почему ни один из них туда не перешёл?» — приводит слова Брандла Sky Sports.